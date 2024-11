Potenza: studenti incontrano i campioni Acerenza e Telesca e non solo! Il progetto

Il 4 novembre, dalle ore 15.30 alle ore 18:30, presso il Teatro Stabile di Potenza, si terrà la conferenza finale di presentazione dei risultati del consorzio Erasmus+ SPORT.BAS, promosso dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (USR), in qualità di coordinatore del progetto.

Alla conferenza parteciperanno le seguenti istituzioni scolastiche coinvolte nel progetto:

i quattro Licei Sportivi della regione Basilicata (il Liceo “Rosa- Gianturco” di Potenza, il Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera, l’I.I.S. Pisticci-Montalbano Jonico, l’I.I.S. “Federico II di Svevia” di Melfi);

le istituzioni scolastiche presso le quali hanno studiato alcuni campioni lucani che hanno partecipato alle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Tokyo 2020 e di Parigi 2024 e ai Campionati Europei e Mondiali di diverse discipline sportive (l’I.I.S. “Da Vinci- Nitti” di Potenza, I.C. Satriano di Lucania-Brienza, l’I.C. Oppido Lucano-Tolve-Pietragalla, l’I.C. “Ex Circolo Didattico” di Rionero in Vulture, l’I.C. “Granata” Rionero in Vulture, l’I.I.S. “Fortunato” Rionero in Vulture, il Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Potenza, l’I.I.S.”U. Di Pasca-G. Fortunato” di Potenza, l’I.C. “Alfieri” di Laurenzana);

la scuola polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico della Basilicata per la tematica lettura e sport (I.C. Baragiano-Bella);

le istituzioni scolastiche coinvolte in progetti eTwinning nel settore dello sport presso le quali hanno studiato alcuni atleti lucani (l’I.C. “Castronuovo” di Sant’Arcangelo, l’I.C. “Torraca-Bonaventura-L. La Vista” di Potenza e I.I.S. “Carlo Levi” di Sant’Arcangelo).

Saranno presenti anche Raphaël Mercier dall’Institut Français-Consolato di Napoli e i tre referenti dell’Académie de Créteil (Francia) con la quale dal 2019 l’USR Basilicata ha in essere un partenariato bilaterale, grazie al quale sono state realizzate le mobilità all’interno del progetto.

Infine, è prevista la partecipazione straordinaria degli atleti che hanno partecipato alle ultime Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, Domenico Acerenza e Donato Telesca, nonché dei campioni Donatello Angerame, Orsola D’Onofrio e Niky Russo, che hanno dato il loro importante contributo quali testimonial del progetto.

L’evento vedrà la partecipazione di alcuni alunni che avranno l’opportunità di incontrare “dal vivo” i loro beniamini sportivi ai quali hanno dedicato la realizzazione di un video che ritrae momenti di vita scolastica e sportiva.

Soprattutto, dalla viva voce degli atleti, avranno l’opportunità di conoscere da vicino le storie di impegno e determinazione che hanno accompagnato il loro percorso, trasformando l’evento in un’occasione unica di ispirazione e di crescita.

Nel corso della conferenza verranno presentati i risultati del consorzio che ha consentito a 41 unità, tra dirigenti scolastici, docenti di scienze motorie, docenti di lingue straniere (francese ed inglese), DSGA e personale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, di svolgere un’esperienza di alta formazione in ambito linguistico-metodologico, delle nuove metodologie di insegnamento, della didattica digitale, dei modelli di school management e di school administration attraverso attività di job shadowing e teaching assignment svolti presso istituzioni scolastiche a Parigi, grazie alla collaborazione bilaterale dell’USR Basilicata con l’Académie di Créteil (Francia).

Il progetto di mobilità proposto da questo Consorzio ha avuto come finalità un arricchimento individuale per il personale coinvolto, soprattutto dal punto di vista interculturale e di apertura al mondo, con una ricaduta amplificata sull’intera comunità scolastica in termini di arricchimento dell’offerta formativa, miglioramento della qualità della didattica e nello specifico della promozione della cultura dello Sport in quanto disciplina di inclusione, di dialogo tra le culture e di promozione del benessere psico-fisico nel lifelong learning.

L’esperienza all’estero ha dato anche la possibilità di portare nelle scuole francesi, che hanno accolto il personale scolastico delle scuole lucane, la storia dei nostri atleti lucani e del loro percorso scolastico, iniziato proprio nelle scuole coinvolte nel progetto, attraverso la visione di alcuni video.

Tra gli atleti lucani, oltre a coloro che saranno presenti alla manifestazione del 4 novembre, spiccano anche i nomi dei campioni Francesca Palumbo, prima medaglia olimpica per la Basilicata, Terryana e Francesco D’Onofrio.

L’obiettivo principale della conferenza finale, che rientra nelle attività di disseminazione, è di diffondere informazioni sia sul progetto in generale sia sulle attività svolte e i risultati ottenuti, evidenziandone il valore aggiunto e l’innovatività.

Di seguito la locandina con i dettagli.