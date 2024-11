Potenza: studenti visitano il laboratorio chimico dei Vigili del Fuoco. Ecco le foto

La classe 4^B del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Potenza, nell’ambito del PCTO (Percorsi per le competenze Trasversali per l’Orientamento) interistituzionalmente convenzionato con l’Università degli Studi della Basilicata, ha trascorso due giornate tra seminari e visita ai laboratori.

Gli studenti nella giornata del 7 novembre 2024, accolti presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate dell’Università degli Studi della Basilicata, hanno seguito seminari specifici sull’offerta didattica dell’Ateneo e sull’argomento “Alleanza tra Chimica e Vigili del Fuoco” tenuti dalla prof.ssa Giuliana Bianco e dal personale del Comando Vigili del Fuoco di Potenza.

Nella giornata del 9 novembre gli studenti, accompagnati dalla docente referente prof.ssa Maria Rosaria Sabina e dal docente Tutor Angela Pomarico del Liceo nonché dalla prof.ssa Angela Di Capua e dal prof. Rocco Racioppi del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate dell’Unibas, hanno visitato il laboratorio chimico dei Vigili del Fuoco, specializzato nella ricerca di tracce di acceleranti di fiamma su residui di incendio/esplosione mediante analisi gascromatografiche e di spettrometria di massa, assistendo interessati ad una rilevazione specifica su campioni opportunamente preparati.

Ad accogliere gli studenti è stato il Vice Comandante DV ing. Saverio Laurenza unitamente al personale in servizio, i quali hanno illustrato le attività svolte dal Comando VV.F. in particolare quelle legate al Nucleo Investigativo Antincendi e le attività in caso di rischio Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico.

