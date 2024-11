Potenza: “su questa strada provinciale in serio pericolo l’incolumità degli automobilisti”. La denuncia

Il Sindaco di Marsicovetere si esprime sull’urgenza del ripristino della segnaletica orizzontale sulla SP 16 Villa d’Agri – Marsicovetere.

Ecco quanto dichiara:

“Doveva essere la Casa dei 100 Comuni, evidentemente si ferma ad un solo comune o a pochi in realtà.

Ritengo però che sia istituzionalmente corretto rispondere alla richiesta di un Sindaco che rappresenta le istanze della Comunità.

Oltretutto i Comuni del PO Val d’Agri hanno consegnato €6,4 milioni di euro per le manutenzioni alle strade di competenza provinciale.

La nota a mia firma è datata Gennaio 2024 ma ad oggi ancora nessuna risposta.

Voglio sottolineare che la SP 16 III tronco che da Villa d’Agri collega Marsicovetere da diverso tempo non solo è transitata da mezzi pesanti ma è completamente prima di segnaletica orizzontale ed in caso di nebbia e scarsa visibilità diventa pericolosa per gli automobilisti“.