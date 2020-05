Potenza, sulle strisce blu riprende il pagamento della sosta! I dettagli

Da lunedì 25 maggio 2020 sarà riattivato il pagamento nelle aree di sosta tariffate (strisce blu).

Gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento a tariffa agevolata o a tariffa intera per la sosta all’interno delle strisce blu e che, per effetto della sospensione del pagamento nelle aree di sosta tariffate, non hanno potuto usufruire, in tutto o in parte, dell’abbonamento sottoscritto recupereranno il periodo non fruito prorogando la durata della validità dell’abbonamento, per un periodo pari al numero dei giorni di sospensione del pagamento della sosta (dal 19 marzo al 24 maggio 2020).

L’utente aggiungendo i 67 giorni di sospensione alla data di scadenza dell’abbonamento potrà conoscere la nuova data di scadenza del titolo autorizzativo alla sosta;

si chiarisce che gli utenti non dovranno richiedere un nuovo titolo con la scadenza aggiornata, ma dovranno limitarsi a esporre sul parabrezza del proprio veicolo l’abbonamento già in proprio possesso, gli ausiliari del traffico, verificheranno di volta in volta la validità dell’abbonamento esposto, prolungando la scadenza di 67 giorni rispetto alla data di scadenza.

Riguardo all’attivazione o rinnovo dell’abbonamento della sosta all’interno delle strisce blu, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid 19, secondo le attuali disposizioni relative alle misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, gli utenti potranno accedere agli sportelli esclusivamente previo appuntamento.

L’ingresso sarà disciplinato dal servizio di vigilanza posto all’ingresso della sede comunale che, in assenza di regolare appuntamento, non consentirà l’accesso allo sportello.

Pertanto le richieste di attivazione o rinnovo degli abbonamenti per la sosta nelle aree tariffate, utilizzando il modello scaricabile dal sito internet del Comune, (allegato al presente comunicato), dovranno essere presentate esclusivamente attraverso invio telematico dell’istanza a uno degli indirizzi indicati di seguito, con indicazione di recapito telefonico:

Completata l’istruttoria, sarà cura dell’ufficio Mobilità contattare telefonicamente l’utente per comunicare la data e l’orario in cui sarà possibile ritirare, presso il Mobility Center sito di via Nazario Sauro, il titolo autorizzativo alla sosta.

Si raccomanda l’utenza di presentare l’istanza di rinnovo dell’Abbonamento per la sosta almeno 15 giorni prima della scadenza del titolo, in difetto non sarà garantita la consegna del nuovo abbonamento entro la data di scadenza del vecchio titolo.a

