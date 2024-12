Potenza: svelati i suggestivi scatti che compongono il Calendario 2025 della Polizia di Stato. I dettagli

Un appuntamento divenuto ormai tradizionale quello di questa mattina, nella Sala Italia del Palazzo di Governo, dove il Questore Giuseppe Ferrari ha consegnato al Prefetto Michele Campanaro il Calendario 2025 della Polizia di Stato.

Un gesto simbolico che ha consentito di svelare i suggestivi scatti che faranno da cornice al 2025.

Si tratta di una vera opera artistica firmata da Eolo Perfido, maestro della street photography e fotografo ritrattista.

La sua continua ricerca della bellezza nell’ordinario ha ispirato le 13 foto del Calendario che raccontano, in un realistico bianco e nero, il quotidiano e prezioso lavoro di donne e uomini della Polizia di Stato.

L’artista ha catturato significativi momenti delle tante attività svolte ma anche sguardi di intesa tra colleghi, a testimonianza del legame profondo che si instaura tra chi, ogni giorno, si spende per il bene del Paese.

Molti gli scatti, poi, che cristallizzano il rapporto con i cittadini e le comunità e che riempiono di significato il motto “Esserci sempre”.

Un percorso visivo affascinante che, attraverso i volti e gli sguardi dei protagonisti, documenta la radicata presenza della Polizia di Stato nel tessuto sociale, declinata nelle diverse specialità.

E così, mese dopo mese, immagine dopo immagine, la narrazione fotografica ‘tocca’ le Fiamme Oro, la Scuola Allievi, il Nucleo Sommozzatori, il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, l’Unità Cinofila, il Reparto Mobile, la Polizia ferroviaria e quella di frontiera, la Polizia Scientifica, la Squadra mobile ed il Nocs, Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza.

Nel corso della presentazione, il Questore Ferrari ha illustrato il Calendario, soffermandosi sulla suggestività degli scatti che restituiscono con immediatezza il senso profondo della presenza della Polizia di Stato tra la gente e dell’impegno del servizio quotidiano:

“Ringrazio il Prefetto per aver condiviso la presentazione ufficiale del Calendario che, per noi, rappresenta un momento molto significativo, nonché occasione per fare il bilancio del servizio svolto durante l’anno.

Per questo sono particolarmente contento di poter mostrare i tredici scatti, che ci accompagneranno nel 2025, nella prestigiosa sede del Palazzo di Governo, dinanzi al Prefetto Campanaro, massima autorità provinciale di pubblica sicurezza, sotto la cui guida siamo riusciti a dare sempre risposte adeguate alle esigenze del territorio”.

Il Questore ha, quindi, voluto evidenziare il doppio scopo benefico del Calendario 2025.

L’intero ricavato della vendita sarà destinato in parte al sostegno del Piano Marco Valerio, progetto che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli affetti da gravi patologie, mentre un’altra parte contribuirà a finanziare l’iniziativa “School in a Box” del Comitato Italiano per l’UNICEF, finalizzato a garantire il diritto all’istruzione anche nei contesti di crisi, fornendo strumenti essenziali per l’apprendimento.

L’evento si è concluso con le parole del Prefetto Campanaro, che ha voluto ringraziare il Questore Ferrari per l’iniziativa:

“La presentazione ufficiale del Calendario della Polizia di Stato in Prefettura è diventata una bella consuetudine e ne sono lieto.

Lancio oggi l’idea di arricchire le pareti di questa Sala Italia, dove ci incontriamo ogni settimana per le riunioni di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la collezione storica dei Calendari della Polizia di Stato.

Trovo di grande impatto nel Calendario 2025 gli scatti in bianco e nero ritraenti donne e uomini delle diverse specialità della Polizia di Stato, che con passione e dedizione contribuiscono ad accrescere la percezione di vicinanza dello Stato ai cittadini.

A loro va la mia più profonda gratitudine, insieme con i miei auguri per le prossime festività.”.