Potenza: T3 Innovation aiuta anche gli imprenditori fuori sede con questo nuovo programma! I dettagli

Da oggi è possibile usufruire della mentorship degli Innovation Advisor di T3 Innovation anche a distanza.

Come si legge in un comunicato stampa della struttura di innovazione e trasferimento tecnologico della Regione Basilicata:

“Parte il programma di incubazione virtuale, un percorso di accompagnamento ad elevato valore aggiunto studiato per definire e sviluppare le idee di business e supportare la startup nelle fasi di sviluppo dell’attività imprenditoriale con il vantaggio di non avere un vincolo fisico per l’espletamento delle attività.

Il servizio è stato pensato per soddisfare le esigenze di quanti, aspiranti imprenditori e startup innovative, desiderano definire e sviluppare la propria business idea in Basilicata pur non trovandosi fisicamente sul territorio regionale; non hanno la possibilità, per esigenze logistiche e organizzative, di raggiungere frequentemente gli uffici della struttura o, semplicemente, non hanno l’esigenza di occupare uno spazio fisico per sviluppare la propria idea imprenditoriale.

Per entrare in contatto con il team di T3 Innovation basta compilare il modulo di Screening riportato QUI, avviare l’iter di accompagnamento e ricevere le consulenze strategiche customizzate mediante la piattaforma digitale di innovation management Kit2B.

I servizi offerti includono l’accompagnamento alla redazione del business plan, assistenza e supporto verso strumenti di programmazione comunitaria e progetti di cooperazione internazionale, matching con potenziali partner commerciali ed investitori, coaching, mentoring e networking.

Per acquisire, infine, le skill di base e gli strumenti preliminari utili ad intraprendere in maniera consapevole il percorso di incubazione virtuale è possibile iscriversi al corso formativo Young Startupper, disponibile sulla piattaforma e-learning gratuita Bright Journey di T3 Innovation”.