Potenza: T3 Innovation sostiene le imprese con il percorso formativo finalizzato alla creazione di figure professionali specializzate! I dettagli

Le soluzioni digitali per le aziende rappresentano ormai una esigenza imprescindibile.

Più difficile è trovare risorse umane adeguate in grado di soddisfare tale richiesta, sia per la vastità degli argomenti di interesse, sia per la difficoltà di formazione specifica in tale direzione.

Per questo motivo, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di competenze digital, T3 Innovation ha reso disponibile Young Digital Advisor, il percorso formativo finalizzato alla creazione di figure professionali in grado di accompagnare le imprese nell’importante percorso della trasformazione digitale applicato a processi produttivi, organizzativi e manageriali.

Come si legge in un comunicato stampa di T3 Innovation, la struttura di innovazione e trasferimento tecnologico della Regione Basilicata:

“Disponibile gratuitamente sulla piattaforma Bright Journey, portale di e-learning di T3 Innovation, il corso affronta le tematiche principali utili a progettare percorsi di change management customizzati, con approfondimenti circa l’utilizzo consapevole del Cloud come strumento di storage, virtualizzazione e condivisione dei dati; il concetto Internet of Things, espressione della terza rivoluzione di internet; l’acquisizione e l’analisi dei dati per la produzione di conoscenze utili ai processi di business; la visione strategica dei canali digital per l’affermazione del business aziendale.

Il percorso, strutturato in 10 moduli formativi, sviluppati da 8 esperti nazionali, si conclude con l’illustrazione delle funzionalità della piattaforma digitale di innovation management Kit2B, creata da PwC Italy e Google Cloud per supportare la collaborazione tra utenti in un unico ambiente di lavoro.

Il superamento dei test di verifica a chiusura di ciascun modulo formativo consentirà il rilascio di un attestato di partecipazione.

Per acquisire ulteriori conoscenze in materia di innovazione, trasferimento tecnologico e creazione d’impresa è possibile iscriversi agli altri corsi disponibili sul Bright Journey: Young Startupper, Young Innovation Advisor e Digital Evolution”.