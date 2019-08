In provincia di Potenza lo spettacolare volo dei Cavalieri d’Italia! Gli esemplari sono stati visti…

Dopo l’avvistamento di qualche mese fa, i Cavalieri d’Italia sono tornati a sorvolare le terre lucane.

Circa 30 esemplari sono stati visti sostare nella diga di Monte Cotugno, a Senise.

Il Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) è un uccello acquatico della famiglia dei Recurvirostridi che vive in paludi e le lagune poco profonde, con sponde sabbiose e sassose.

Si può trovare in Europa (Mediterraneo, Germania e Regno Unito) e in Africa (coste mediterranee e Madagascar).

Quasi tutti i Cavalieri d’Italia che vediamo nella nostra nazione, sembrano svernare nelle paludi del Mali e del Senegal, ma non è insolito vederne anche d’inverno, specialmente in Sardegna, in Sicilia e nella salina di Comacchio.