Potenza, tasse comunali: “Una boccata d’ossigeno per le attività commerciali”. Parlano i consiglieri

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Beneventi, Di Giuseppe e Rotunno, consiglieri di Idea-Cambiamo:

“Abbiamo consentito alle tante attività commerciali che rappresentano il tessuto economico della Città di poter tirare una boccata d’ossigeno.

Il provvedimento presentato dal gruppo Idea ha ottenuto infatti la sottoscrizione ed il sostegno da parte del Sindaco, di tutta la maggioranza fin dall’inizio e di tutto il consiglio comunale poi con voto favorevole nella seduta di oggi.

La proposta, maturata a seguito dei risvolti economici conseguenti alla crisi sanitaria che ha investito anche la nostra comunità, mira ad alleggerire i titolari delle attività economiche presenti in città dal peso del pagamento di tasse comunali connesse all esercizio delle stesse.

È stato naturale elaborare un intervento di questo genere guardando allo stato di inattività a cui sono stati costretti i commercianti per le disposizioni governative emanate per contrastare l’emergenza sanitaria Covid-19.

Con la mozione presentata in consiglio, abbiamo chiesto e ottenuto un impegno dall’amministrazione comunale di rimodulare le tariffe della TARIC, COSAP, ICP per l’anno 2020 tenendo presente il periodo di riapertura nonché l’annullamento dei pagamenti per i mesi di chiusura.

Questa rappresenta una prima risposta alle molte difficoltà che le imprese stanno affrontando; un segnale di vicinanza e di sostegno concreto per consentirne la ripartenza.

Siamo consapevoli che quanto fatto non è abbastanza, le problematiche che si presenteranno saranno tante e di diversa natura ed è per questo che la politica tutta dovrà fare squadra, mostrarsi compatta e collaborativa perché solo così potranno venir fuori soluzioni utili ad agevolare una nuova risalita non solo economica ma anche sociale per la nostra comunità”.

