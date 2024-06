Potenza, Telesca: “Non appena sarò proclamato Sindaco, parleranno i fatti”. Queste le dichiarazioni

“Le preferenze accordate a me al ballottaggio sono state circa il doppio di quelle del mio competitor.

Dunque, chi attende risposte alle provocazioni rimarrà deluso.

Rappresento il “miglioramento”, un miglioramento che passa attraverso i fatti e non le chiacchiere.

Non appena sarò proclamato Sindaco, parleranno i fatti, non le illazioni o i proclami vuoti.

Sono un uomo del fare e non del dire. Conosco la macchina amministrativa e per me parleranno sempre e solo gli atti, con un unico faro: il bene comune, e un unico datore di lavoro: i cittadini.

Sono già al lavoro per formare una squadra fatta di merito e competenza, sia per l’esecutivo politico, sia, e soprattutto, per quello tecnico.

La mia sarà una rivoluzione migliorativa, nei toni, nei modi e nella sostanza.

Potenza non ama gli urlatori, i venditori di fumo e gli azzeccagarbugli.

Mi fa sorridere che, dopo un risultato così netto al ballottaggio, ci sia ancora chi tenta di scalfire la volontà popolare con mezzucci subdoli.

Provocazioni a cui, lo dico una volta per tutte, non cadrò.

Il popolo ha scelto me perché sono così. Qualcuno se ne faccia una ragione.

A proposito di fatti concreti, in queste ore stiamo assistendo nel capoluogo e non solo, a una crisi idrica senza precedenti.

Su questo ho le mani legate, la gestione del Comune è ancora affidata a Mario Guarente in attesa della proclamazione ufficiale.

Ma nel frattempo ho già avviato uno studio per comprendere non la causa del sintomo, ma l’origine del problema.

Le nuove elettropompe per distribuire l’acqua nelle case dei Lucani sono state acquistate nel 2022.

Qual è la situazione ad oggi? Sono state installate? E se sono state installate, sono state collaudate?

E all’eventuale collaudo è seguita un’adeguata manutenzione?

Solo rispondendo a questi quesiti si riuscirà a comprendere l’origine della criticità, al netto di invasi più o meno vuoti o pieni.

La stagione dell’approssimazione, delle pezze e non delle soluzioni alla radice dei problemi è finita.

Non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare anche su questo. Ancora qualche giorno di pazienza, ma ci siamo.

Insieme costruiremo una Potenza migliore”.

Lo dichiara il neo eletto Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.