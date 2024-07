Potenza: “Telesca non ha i numeri per eleggere il presidente al primo consiglio”. Ecco le parole dei consiglieri di minoranza

Riceviamo e pubblichiamo una nota dei consiglieri di minoranza al Comune di Potenza:

“Telesca non ha i numeri per eleggere il presidente al primo consiglio.

Per via dell’inerzia del primo cittadino, i lavori del consiglio sono bloccati. Non si costituiranno le commissioni consiliari e i provvedimenti saranno fermi.

Ci dispiace che il Sindaco, abbia preferito i muscoli al dialogo.

La stessa Giunta è una sorta di macchietta politica di quanto promesso ai potentini. Non politica, non tecnica, figlia di cambiali elettorali. Composta di persone per bene, certamente, ma svuotata di potentinità e di quelle alte professionalità sbandierate in campagna elettorale. Ci viene da dire, se questi sono i migliori, figuriamoci il resto.

Anche l’accordo dei “lego” pare essere andato in frantumi, con Giuzio, lungimirante, fuori da questo variopinto esecutivo per altro monco – mancante di due componenti.

Insomma chi ben comincia è a metà dell’opera e il Sindaco pare già aver imboccato una strada tortuosa, guidata dalla nostalgia per Fierro, Santarsiero, Speranza.

Quella sinistra di potere che ha affamato la nostra terra e che ora torna, alla ribalta camuffata, ma non meno affamata.

I potentini stiano sereni, vigileremo su ogni atto a tutela loro e della nostra città. Siamo certi che i nodi politici verranno al pettine e che questo esecutivo avrà poca strada da percorrere.

Intanto però la città ha bisogno di risposte serie, senza passare dalle segreterie dei partiti di sinistra possibilmente.

Noi staremo dove siamo sempre stati, leali a noi stessi e alla buona amministrazione di Potenza”.