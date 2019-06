Potenza: torna qualche goccia di pioggia? Ecco le ultime previsioni

Continua il caldo a Potenza.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi, Lunedì 10 Giugno, si prevedono cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano.

Possibilità di alcuni rovesci.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 20°C.

Domani, Martedì 11 Giugno, pare avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata

La temperatura massima registrata pare sarà di 30°C e la minima di 21°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.