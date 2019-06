Potenza, Guarente Sindaco: la Lega conquista il primo capoluogo di regione al Sud

Potenza è il primo capoluogo di regione conquistato dalla Lega al Sud.

Come detto questa notte, a seguito del ballottaggio che ha visto vincitore Mario Guarente con 200 voti in più rispetto al candidato sindaco Valerio Tramutoli, la città ha festeggiato il suo nuovo Primo Cittadino.

Fuochi d’artificio, auguri e abbracci hanno accompagnato la nottata del neo sindaco che, con post sui social, ha subito ringraziato chi lo ha votato:

“Grazie di cuore, Potenza!”.

Poi, giunto davanti il Municipio, Guarente ha aggiunto:

“Siete stati bravissimi tutti quanti, questa vittoria porta la firma di ognuno di voi.

E’ un’emozione troppo grande, indescrivibile.

Vi ringrazio di cuore per l’onore che mi avete concesso.

Questo è il risultato di una squadra meravigliosa e io sono onorato di essere il sindaco non solo di questa squadra ma di tutta la città. Di chi ci ha sostenuti e non.

Partiremo dagli ultimi, da Bucaletto, dalle zone rurali, dall’abbattimento delle barriere architettoniche per dare una risposta a tutte quelle persone che per troppo tempo sono state di serie B.

Il vostro affetto mi ha ripagato di tanti sacrifici fatti durante la campagna elettorale.

Grazie”.

Questi infatti i risultati definitivi:

Mario Guarente: sindaco con il 50,31% e 16.248 voti.

Valerio Tramutoli: 49,69% con 16.048 voti;

Molti i messaggi per il neo sindaco.

Gli auguri di buon lavoro sono stati espressi anche dal Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino:

“Auspico vivamente che, anche con l’amministrazione comunale di Potenza, possa intessersi una proficua collaborazione.

La collaborazione e la condivisione fra le istituzioni del territorio, nel rispetto dei reciproci compiti, costituisce una delle condizioni essenziali per affrontare le criticità e offrire risposte efficaci alle nostre comunità.

La Provincia, in particolare che è chiamata a fornire risposte in materie delicatissime, come la sicurezza delle scuole e delle strade, è certa di poter trovare nel Comune di Potenza e, nel suo nuovo Sindaco Mario Guarente, un prezioso alleato”.