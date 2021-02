Potenza, tra nuove aperture e smart working Angelo adesso cerca queste figure! Ecco dove inviare il curriculum

Sentiamo ogni giorno parlare di crisi, disoccupazione, difficoltà sia nel fare impresa che nel mondo del lavoro.

Un equilibrio maggiormente spossato dall’arrivo della pandemia provocata dal Coronavirus

Abbiamo rivolto ad Angelo Triani, responsabile regionale Basilicata per Fiditalia Spa, quale è il suo punto di vista sulla situazione.

Buongiorno Angelo, nuovo anno nuova Sfida?

Si, il 2021 secondo me sarà un anno ancora più difficile del 2020 perché la pandemia è ancora in corso e, pur vedendo dei miglioramenti, non sappiamo quando finirà e purtroppo molte aziende continueranno a lavorare a corrente alternata.

Cosa cambierà secondo te?

È già cambiato moltissimo. Ormai si parla di smart-working, digitalizzazione e tecnologia avanzata, quindi ogni imprenditore dovrà rivedere la propria azienda in un nuovo concept e sperare che la propria visione sia quella giusta.

Ci eravamo lasciati un paio di mesi addietro con la ricerca del personale e due nuove aperture nel 2021, a che punto siamo?

Sicuramente ho messo su una nuova azienda con un concept più sfidante e più tecnologico e a breve sarà operativa. Infatti non appena saremo pronti (pensiamo per Marzo 2021) trasferiremo l’agenzia da Rionero in Vulture a Melfi e nel secondo semestre penseremo all’apertura dell’agenzia di Matera.

Avete immesso figure nuove? Ne cercate di nuove?

Ci sono nuove figure commerciali che sono in attesa di perfezionamento formativo. Siamo comunque sempre alla ricerca di nuovi talenti da inserire nella struttura.

Quali sono le figure che ricercate in questo momento?

Innanzitutto una persona esperta nel credito al consumo ovvero una persona che possa lavorare in squadra ma in completa autonomia. Inoltre cerchiamo dei consulenti esperti in cessione del quinto e prestiti personali ma ovviamente valutiamo tutte le figure che vogliono proporci la propria candidatura.

Credete che la crisi stia per finire o, come dice qualcuno, sia solo alle porte?

Noi crediamo che la crisi purtroppo sia una vera e propria mannaia ma bisogna sforzarsi per trasformarla in opportunità ed adeguarsi.

Angelo ci ha segnalato inoltre che, per ampliamento organico, sta cercando una nuova figura da inserire stabilmente nel team del Servizio Clienti.

Per il ruolo di Call Center Commerciale viene offerto:

formazione con percorsi di crescita professionali;

ottimo fisso mensile;

ulteriori provvigioni e incentivi al raggiungimento obbiettivo;

ambiente lavorativo giovane e dinamico.

Il candidato ideale sarebbe under 35 e dovrebbe avere esperienza nel settore telemarketing e disponibilità ad orari flessibili.

Non solo.

Angelo cerca altre figure anche per le prossime filiali di Matera e del Vallo di Diano.

In dettaglio:

Venditori sia nelle aree tra la Val D’Agri, il Vallo di Diano, il Lagonegrese e nella zona di Matera.

Esperto nel settore del Credito a Consumo da inserire in pianta stabile nella struttura (la candidatura deve essere documentata).

Per entrambe le figure si offre un periodo formativo retribuito al termine del quale sarà possibile scegliere tra contratto a tempo indeterminato oppure Mandato di subagenzia a provvigioni.

È possibile mandare la propria candidatura, se si posseggono i requisiti, all’indirizzo email:

diragenzia.triani@retefiditalia.it

