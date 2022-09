Potenza: tre giorni di cinema animeranno questo Comune della provincia! Ecco tutti gli eventi in programma

Al via tre giorni di cinema a Baragiano.

La rassegna cinematografica a cura di Vito Leone e organizzata nell’Auditorium della scuola elementare, fa parte della settimana di eventi del “Ritorno del Basileus” dal 4 al 10 settembre nel piccolo comune lucano.

Come da Programma, come fa sapere il Sindaco Giuseppe Galizia:

“Lunedì 5 settembre h 20.00 sarà la volta del film ‘300’;

Martedì 6 settembre alle h 20.00 presso la suggestiva cornice dell’Archeoparco del Basileus andrà in scena ‘Medea’, un viaggio nel teatro greco antico a cura di Sara Falanga e dell’Associazione Magna Grecia.

Lo spettacolo, riplasmando la materia classica, trae origine dalla convinzione per cui personaggi come Medea, Antigone ed Elettra non siano poi così lontani dalla nostra contemporaneità ma, al contrario, la abitino profondamente nei dolori, nelle paure e nelle ossessioni di ogni moglie, di ogni figlia e di ogni madre perché lo scorrere inesorabile del tempo non cancella né muta l’essenza del femminile ma ne stratifica soltanto l’affascinante complessità.

mercoledì 7 settembre ‘Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo’;

venerdì 9 settembre ‘Scontro tra Titani’.

Le serate rientrano in un calendario fitto di eventi culturali che animeranno il Comune partendo dall’illustre predecessore, il Basileus, per andare con sempre maggiore consapevolezza verso la rivitalizzazione di un territorio ricco di storia, cultura e tesori enogastronomici.

Dal momento che i posti sono limitati si prega di inviare un messaggio WhatsApp al numero 3783038960 per prenotare“.

