Potenza, tutti al Capodanno Rai: ecco come le persone con disabilità potranno assistere all’evento!

Il Comune di Potenza nella veste dell’assessore alla Politiche sociali, Fernando Picerno, porta a conoscenza dei cittadini che:

“In occasione dello spettacolo ‘l’Anno che verrà’, trasmesso da Raiuno in diretta da piazza Mario Pagano il 31 Dicembre, per far sì che tutti potessero essere messi nelle condizioni di festeggiare insieme il Capodanno, abbiamo ritenuto di intraprendere azioni volte ad agevolare le persone con disabilità che volessero assistere all’evento.

Oltre a essere stata allestita un’apposita area abbiamo disposto che la stessa potesse essere raggiunta solo con mezzi autorizzati, ed è stata individuata la ditta di noleggio ‘Vitale’ che provvederà esclusivamente al trasporto delle persone che si muovono su sedia a rotelle e al relativo accompagnatore.

Istituito un numero di cellulare 340/1691355 al quale le persone interessate potranno rivolgersi entro le ore 12:00 di Martedì 31 Dicembre 2019 per richiedere il servizio”.