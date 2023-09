Potenza: tutto pronto per le Miniolimpiadi! I dettagli dell’evento

Il prossimo 10 settembre, alle ore 16, in piazza Albino Pierro, a Potenza, comincerà la seconda edizione delle MINIOLIMPIADI.

Spiegano gli organizzatori:

“Le MINIOLIMPIADI si inseriscono nel programma dei festeggiamenti voluti dalla Parrocchia Santa Chiara, in onore della Patrona omonima, che culmineranno nel Triduo 21-23 Settembre.

Si tratta di un’attività sportiva pensata e voluta per favorire l’inclusività, aprendo la partecipazione a TUTTI e non lasciando nessuno indietro!

In particolare obiettivo della Parrocchia Santa Chiara, del Comune di Potenza – Assessorato allo sport – e delle associazioni sportive coinvolte è quello di favorire, nell’ambito delle diverse discipline sportive, non solo il divertimento in comunione, in un clima di competizione sana e di piena allegria, ma il riconoscimento della fraternità universale e della comune responsabilità per il bene comune”.

