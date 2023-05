Potenza, ultimo saluto all’amato Padre Raffaele: ecco quando e dove si terranno i funerali

Come anticipato, Melfi e Potenza dicono addio a Padre Raffaele Ricciardi, per anni Parroco della Chiesa del Carmine in Melfi, responsabile delle Confraternite di Melfi, del Terz’ordine Francescano di Melfi e Rionero in Vulture dei Frati Minori Conventuali.

Da poco invece Parroco della Chiesa Beato Bonaventura a Potenza.

A dare la notizia Giuseppe Cappello, cappellano della Chiesa di San Michele a Monticchio:

“Alle ore 11.00 nel convento di Potenza, è tornato alla Casa del Padre il carissimo confratello Padre Raffaele Ricciardi.

Negli ultimi anni ha svolto il suo ministero a Melfi.

Preghiamo per la sua anima buona”.

In questi minuti, sempre Giuseppe Cappello fa sapere:

“Carissimi amici desidero informarvi che i funerali di p. Raffaele saranno celebrati sabato 13 Maggio alle ore 11 presso la parrocchia Beato Bonaventura a Potenza (Rione Malvaccaro).

Dopo la celebrazione p. Raffaele verrà tumulato presso il cimitero di Monteverde.

Preghiamo per la sua anima”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia di Padre Raffele, per sempre nel ricordo di tutti i fedeli.

