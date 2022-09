Potenza, “Verso un mondo più ecologico”: ecco l’iniziativa in questo parco

Si terrà sabato 24 settembre 2022, dalle ore 9:00 alle 13:00, la terza giornata di ‘Attività di educazione ambientale’ realizzata dagli assessorati all’Ambiente ed energia e Politiche sociali, in collaborazione con:

il reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza;

l’associazione di promozione sociale Smac;

l’Organizzazione di volontariato Lùkos – officine culturali – Nummelos Odv;

i Figli della luna e l’Asd Vuoto d’aria;

i Falchi della Lucania.

Spiega l’assessore Maddalena Fazzari:

“L’appuntamento conclusivo di questa prima esperienza l’abbiamo intitolato ‘Verso un mondo più ecologico’ e si svolgerà nel ‘Parco dell’Europa unita’ nel rione di Poggio Tre Galli.

Anche questa terza tappa siamo certi che vedrà una nutrita partecipazione perché, come abbiamo avuto modo di constatare nelle altre due giornate, l’interesse per i temi ambientali è molto presente nei nostri concittadini.

Sensibilizzare sempre di più, soprattutto le giovani generazioni riguardo a questi argomenti resta un impegno prioritario per l’Amministrazione comunale affinché sempre di più i nostri figli, e noi con loro, si possa acquisire consapevolezza del grande e bellissimo patrimonio ambientale che abbiamo a disposizione a Potenza e di come, l’averne cura, sia un tassello fondamentale affinché possa essere conservato e valorizzato come merita”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

