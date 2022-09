A Tito, Maratea, Corleto Perticara oltre 9 milioni di euro per il contrasto al dissesto idrogeologico! Ecco tutti gli interventi previsti

“Il soggetto attuatore degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico in Basilicata ha completato le procedure di appalto relative a 13 interventi“.

Lo rende noto il presidente della Regione in qualità di commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, che aggiunge:

“L’importo dei lavori è di circa 5,8 milioni di euro, che corrispondono ad un finanziamento complessivo di oltre 9 milioni di euro, comprensivo del costo della progettazione e di altri oneri di appalto.

Per 10 interventi sono già stati firmati i contratti ed entro la fine del mese di settembre è prevista la consegna dei lavori, mentre gli altri 3 sono in fase di contrattualizzazione e in questo caso la consegna dei lavori è prevista entro la metà di ottobre“.

Di seguito gli elenchi delle opere e dei Comuni interessati con i relativi importi.

Lavori in fase di consegna alle imprese aggiudicatarie la fine del mese di settembre:

Lavori in fase di contrattualizzazione, con consegna prevista entro metà ottobre:

