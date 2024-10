Potenza vicina ai bambini che soffrono di questa grave malattia: ecco l’iniziativa

Il 26 ottobre il Rotary Club di Potenza celebra la “Giornata mondiale della polio” e promuove una raccolta fondi mettendo in scena lo spettacolo teatrale “End Polio Now” realizzato con il sostegno del Centro Sperimentale delle Arti Mediterranee (Cesam) e con le performance dell’associazione culturale “Boom”, Fondue, Stoà Teatro, Gommalacca Teatro e la Compagnia dei Lupi.

L’iniziativa nasce sulla scia del “World Polio Day” con l’obiettivo di riflettere sui risultati ottenuti finora grazie alla vaccinazione contro la poliomielite e per rinnovare l’impegno globale nella lotta contro il virus, ancora presente in due Paesi del mondo, Pakistan e Afghanistan.

Si tratta di una malattia infettiva altamente contagiosa che, trasmessa da una persona all’altra di solito attraverso l’acqua contaminata, colpisce soprattutto i bambini di età inferiore a 5 anni e in alcuni casi, può portare alla paralisi.

La giornata mondiale rappresenta un’opportunità per riflettere su come, in meno di trent’anni, le campagne vaccinali promossa a livello globale per eradicare la polio e lanciate dal Rotary International e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità abbiano salvato un milione e mezzo di vite e prevenuto 10 milioni di casi di malattia.

Spiega Antonio Colangelo, Presidente del Rotary Club di Potenza:

“Tuttavia la guerra in Medio Oriente ha riportato sotto i riflettori questa malattia che è ricomparsa nel bacino del Mediterraneo e che nei prossimi 10 anni potrebbe tornare a paralizzare fino a 200mila bambini ogni anno.

Ecco perché bisogna continuare a prevenirla attraverso una più ampia diffusione della vaccinazione che in questo momento, data la mancanza di cure definitive, rimane l’unico mezzo efficace per contrastarla”.

La raccolta fondi permetterà di ottenere i vaccini, i mezzi di trasporto e i materiali necessari per svolgere le campagne di immunizzazione.

L’evento si svolgerà a Potenza presso “Il Piccolo Teatro” a partire dalle ore 19:30.