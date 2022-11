Potenza, violenza sulle donne: alta l’attenzione su questo drammatico fenomeno. Ecco le iniziative in programma

“Lo scenario in cui quest’anno si celebra in Italia la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è rappresentato da statistiche raccapriccianti: 100 donne uccise dall’inizio dell’anno, femminicidi perpetrati, nell’80% dei casi, nel contesto familiare-affettivo”.

A ricordarlo è l’assessore alle Pari opportunità Vittoria Rotunno che prosegue:

“L’Amministrazione comunale di Potenza vuole tenere alta l’attenzione su questo drammatico fenomeno, proseguendo il percorso iniziato da molti anni, con l’obiettivo di offrire un contributo concreto al cambiamento culturale.

Il 25 novembre sarà celebrato con un evento che coniuga due momenti di riflessione.

Un progetto crossmediale realizzato dalla NoeltanFilm, che prevede la proiezione, con l’uso innovativo della tecnologia della realtà aumentata, di due grafic novel Priya’s Shakti e KAIA: awakening in the deep”.

Priya’s Shakti, il primo fumetto indiano prodotto su questa tematica e ispirato a una storia vera, premiato da UN Women come ‘Campione dell’uguaglianza di genere’, la cui protagonista è una ‘supereroina’ che cavalca una tigre volante. sopravvissuta a uno stupro.

KAIA: awakening in the deep, una proiezione in anteprima in Italia, ispirato alla storia vera di una ragazza colombiana, sfuggita miracolosamente alla morte dopo un brutale attacco con l’acido solforico.

Conclude l’assessore Rotunno:

“Da remoto, avremo il collegamento da New York con il regista dei fumetti e con Natalia Ponce de Leon, vincitrice del Premio internazionale ‘Donne coraggiose’, irrimediabilmente sfigurata dall’aggressione con le sostanze chimiche.

A seguire realizzeremo un approfondimento della tematica, attraverso un talk che prevede un mio intervento, quello della Consigliera regionale di Parità della Basilicata, uno della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza e un contributo della presidente della Commissione regionale Pari opportunità, con la partecipazione delle Associazioni impegnate nel contrasto al fenomeno della violenza sulle donne.

L’appuntamento, per il quale auspico una nutrita presenza di pubblico, vista la rilevanza del tema, si terrà venerdì 25 novembre alle 17,30 nel Palazzo della Cultura”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

