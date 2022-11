Potenza: anche il Governatore Bardi dice “No al cibo sintetico”. I dettagli

Continua a riscuotere numerose adesioni anche in Basilicata la petizione promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition per promuovere una legge che vieti produzione, uso e commercializzazione del cibo sintetico in Italia.

A sostegno della raccolta firme numerosi sindaci lucani che oltre a firmare la petizione, hanno deciso di deliberare un sostegno all’iniziativa anche con specifici provvedimenti di Giunta comunale.

A sostegno dell’iniziativa anche il governatore lucano Vito Bardi, che ha sottoscritto a Potenza la petizione.

Così il Governatore:

“No ai cibi creati in laboratorio, no al cibo sintetico, sì al cibo vero, sì alla dieta mediterranea.

Per questo motivo oggi ho firmato la petizione di Coldiretti che punta a promuovere una legge che vieti produzione, uso e commercializzazione del cibo sintetico in Italia”.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’organizzazione agricola lucana, Antonio Pessolani:

“Ci riempie di orgoglio il fatto che tanti cittadini lucani abbiamo deciso di apporre la propria firma e ancora di più che a farlo sia stato il governatore lucano.

Il sostegno delle istituzioni è un segnale importante.

La petizione potrà essere sottoscritta negli uffici Coldiretti, nei mercati contadini di Campagna Amica e in tutti gli eventi promossi a livello nazionale e locale”.

