Potenza: volontari e studenti insieme per difendere l’ambiente! I dettagli dell’incontro

Il Presidente Nazionale della Legambiente ha visitato la Basilicata per un convegno su “Transizione energetica ed economia circolare: opportunità e prospettive per la Regione Basilicata”.

Lo annuncia Legambiente Basilicata che scrive:

“Quella di oggi è stata una giornata ricca di appuntamenti e molto intensa.

La Basilicata ha accolto il Presidente Nazionale della Legambiente Stefano Ciafani, che ha portato un prezioso contributo in tutti gli appuntamenti realizzati sul territorio di Potenza.

Il convegno “Transizione energetica ed economia circolare: opportunità e prospettive per la Regione Basilicata” ha rappresentato un importante momento di confronto a più voci sul futuro della nostra terra: buone pratiche, idee e necessità sono state al centro dell’iniziativa.

Nel pomeriggio l’incontro con i ragazzi e le ragazze dell’Associazione Culturale Studentesca Unidea presso l’UniBas per rafforzare il lavoro in ateneo, partendo dal progetto “Pensa!” che ci vede impegnati come partner insieme ad Amnesty International – Potenza.

Infine una gradita visita agli OrtiUrbani di Macchia Romana, in occasione del 7° anniversario della loro inaugurazione: uno dei primi spazi recuperati in Italia dalla nostra associazione ambientalista.

Ringraziamo i nostri ospiti per i contributi attenti e costruttivi; i giovani della Rete degli Studenti Medi Basilicata e dell’associazione UnIdea per essere sempre al nostro fianco con attenzione e forza di volontà; i nostri Circoli e i nostri volontari per il loro impegno quotidiano al servizio della collettività.

Infine, un ringraziamento speciale va al nostro Presidente Nazionale Stefano Ciafani per il grande lavoro portato avanti ogni giorno e la grande attenzione alle necessità della nostra Regione.”

Di seguito alcune foto delle visite: