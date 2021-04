Recovery Fund, 40% per il Sud: “La Basilicata si impegnerà per spendere al meglio queste risorse”! L’annuncio di Bardi

Afferma il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“Sono davvero molto soddisfatto della decisione annunciata dal ministro del Sud, Mara Carfagna, di destinare al Mezzogiorno non più il 34 percento, ma il 40 percento del Recovery Fund.

Grazie al lavoro di ricognizione effettuato dalla ministra Carfagna il Sud si trova davanti a una svolta storica che, con questa iniezione di risorse economiche, può davvero colmare il divario ancora molto ampio per quel che riguarda la mobilità sostenibile.

Voglio pertanto ringraziare il Presidente Draghi e, in particolare, la ministra Carfagna per aver voluto costruire all’interno del Recovery Fund uno specifico ‘Capitolo Sud’.

D’altronde se l’Italia ha portato a casa un grande risultato in termini di dotazione finanziaria lo si deve, in gran parte, proprio al deficit infrastrutturale del Sud che condiziona in modo molto pesante la crescita dell’intero Paese.

Sono pertanto convinto che questa decisione debba trovare la piena condivisione nell’esclusivo interesse generale dell’Italia.

La Regione Basilicata, dal suo canto, si impegnerà con tutte le sue forze per spendere al meglio queste risorse, irrobustendo la sua efficienza amministrativa da un lato e dall’altro recependo al meglio alcune agevolazioni nazionali, e dare finalmente alla sua comunità quelle infrastrutture che aspettava da troppo tempo in grado di collegarla al resto del Paese, dell’Europa e del Mediterraneo”.

