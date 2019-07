Riaperte le trattative con la Total: “l’80% dei lavoratori dovrà essere assunto in Basilicata”. A dirlo…

Martedì 9 Luglio a Corleto Perticara si è svolta l’Assemblea indetta dal sindacato autonomo “Confael Settore Industria” e dai Comitati “La Voce di Corleto”, Comitato per l’occupazione e salvaguardia dell’ambiente e i lavoratori di Tempa Rossa.

Presenti all’incontro:

Nicola Lista, Segretario Regionale Confael Settore Industria;

Rocco Toce, Presidente del Comitato La Voce di Corleto;

Rocco Magaldi, Presidente del Comitato per l’occupazione e la salvaguardia dell’ambiente;

Costantino Solimando – Porta Voce dei Lavoratori di Tempa Rossa.

Nicola Lista, Segretario Regionale Confael Settore Industria, a conclusione dell’incontro, ha dichiarato:

“Vorrei esprimere la mia personale soddisfazione e di quella dei rispettivi Presidenti dei comitati locali per la riuscita di questo evento, che ha visto la partecipazione della cittadinanza locale.

Anche la presenza del territorio nelle vesti dei comitati locali non è stata collaterale ma centrale, con il contributo dell’amministrazione comunale di Guardia Perticara ma soprattutto, con la nutrita schiera di presenti in sala.

E’ con la gioia nel cuore che possiamo certificare l’ottimo risultato raggiunto con la “Magna Carta” proposta a Novembre 2006 alla Regione Basilicata e alla Total da parte dei Sindacati Confederali, che dovrebbe vedere la firma dell’accordo tra le parti a breve.

L’illustrazione della suddetta Carta così come proposta dai sindacati, da parte nostra contestata, come è stato spiegato ai partecipanti in sala, presenta dei lati oscuri.

Difatti non da garanzie alcune né sulla tutela dell’ambiente, ne sulla salute tanto meno ha ricadute sui livelli occupazionali di personale locale e della Basilicata.

In pratica, lascerebbe ampio margine di manovra a favore della TOTAL e delle aziende appaltatrici e sub appaltatrici specialmente nelle assunzioni di personale: le stesse infatti, non sarebbero obbligate ad assumere in loco, ma potrebbero anche arruolare personale fuori regione, se non addirittura assumere operai provenienti da altri stati membri della Comunità Europea.

Tutto ciò già è stato fatto in passato e ancora oggi se ne sentono gli strascichi.

Il nostro scrupoloso esame ha dato luogo a non pochi cambiamenti a favore del territorio; dell’ambiente; del lavoro, che in percentuale dell’80% dovrà essere assunto in territorio della Basilicata; dell’agricoltura e garanzie rispetto la salute dei cittadini.

Dopo questa serata, ci presentiamo ancora più forti sul territorio con grande entusiasmo dei nostri sostenitori ch’è doveroso ringraziare.

Grazie anche al Consigliere Regionale, Nario Aliandro, della Lega Basilicata: a lui va il nostro plauso per l’intervento che ha tenuto ieri sera nel Consiglio Regionale svoltosi a Potenza, in risposta alla mozione ‘Intesa Regione-Total per Tempa Rossa’.

Con il suo carisma indiscutibile e la sua concretezza ha sostenuto le nostre richieste, evidenziando il nostro incontro con il Prefetto di Potenza avvenuto il 3 Luglio scorso.

Nell’evidenziare l’importanza delle nostre richieste per l’integrazione alla ‘Magna Carta’, prossimamente saremo presenti nei vari comuni ad illustrare ai cittadini la criticità (secondo quanto proposto dai sindacati Confederali alle Istituzioni e alla parte del gruppo industriale Total) e le modifiche da noi fortemente volute”.