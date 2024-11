Rocco Papaleo incontra gli studenti dell’IIS Miraglia di Lauria: “Importante sentire sempre l’appartenenza alla propria terra di origine”. I dettagli

Gli studenti e le studentesse dell’IIS MIRAGLIA nell’Auditorium “Di Sipio” di Lauria hanno incontrato l’attore- regista Rocco Papaleo che ha presentato il suo libro “Perdere tempo mi viene facile”.

L’attore lucano ha ripercorso alcuni momenti salienti della sua vita con riferimenti alla carriera e alle sue prime esperienze di ragazzo di un paese del Sud.

Tanti gli spunti di riflessione rivolti ad una platea attenta e assorta che non ha lesinato applausi e apprezzamenti soprattutto quando l’attore ha cantato con il pianoforte alcune delle sue canzoni più conosciute.

Le molte domande degli studenti hanno arricchito l’incontro: un breve ma intenso viaggio alla scoperta di un Lucano che è riuscito a realizzare ciò che desiderava.

Un esempio positivo per i nostri giovani che andranno via dai loro paesi per studiare o lavorare.

Questo ha affermato Rocco Papaleo alla fine dell’incontro salutando i ragazzi:

“Per capire e valorizzare i vostri talenti occorre la cultura, andare in profondità e non essere superficiali.

Al tempo stesso è importante sentire sempre l’appartenenza alla propria terra di origine anche attraverso l’uso del dialetto, una lingua concreta, vera, e piena di passione.

Vorrei rivivere l’atmosfera spensierata ed elettrica di quegli anni, l’umore alle stelle intaccato solo ogni tanto da qualche brutto voto, l’amicizia incondizionata con alcuni compagni di classe, il serbatoio dell’energia sempre pieno” (da “Perdere tempo mi viene facile”),