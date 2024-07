Ruoti omaggia Rocco Buccico, “figlio della nostra terra” che tanto si impegnò per il bene della Basilicata. I dettagli

Rocco Buccico è un figlio della terra di Ruoti, nonchè figlio e rappresentante della famiglia Buccico, autoritaria ed autorevole per come evidenziato da Emilio Nicola Buccico nella presentazione del libro su Rocco Buccico scritto dal Dott. Tramutoli.

Così scrive il Sindaco Avv. Franco Gentilesca che spiega:

“Ruoti deve essere riscoperta anche ripartendo dai propri figli illustri, come Rocco Buccico che ha dato lustro alla nostra comunità, un grande lavoro che stiamo facendo come amministrazione in ambito culturale per la valorizzazione artistica, storica e naturalistica.

Nel centenario della sua morte vogliamo ricordarlo come amministrazione con una mostra che parla dei suoi intensi rapporti con personaggi importantissimi degli anni vissuti a cavallo della fine dell’800 e inizi del 900, quali Emanuele Gianturco e Francesco Saverio Nitti.

L’interconnessione tra politica, lavoro, professione e famiglia, che era riuscito a creare con rapporti che andavano oltre la semplice familiarità, portava Rocco Buccico ad essere vero e proprio punto di riferimento di personaggi illustri che hanno fatto la storia dell’epoca e che con le sue radici profonde arriva fino ai giorni nostri.

Nasceva in quel tempo una borghesia produttiva che, venendo dalla terra, si è fatta strada nelle professioni costruendo, nel tempo, un patrimonio culturale e morale del quale ha beneficiato tutta la comunità.

E Rocco Buccico è stato un vero e proprio precursore in tal senso, tanto da essergli riconosciute diverse cittadinanze onorarie tra cui Rionero, Atella e Barile.

Rocco Buccico, con i suoi studi in scienze agronomiche, si impegnò per Monticchio ed il Vulture in particolare, e, con alcune maestrali intuizioni, trasformò un terreno incolto in una zona di benessere e sviluppo, partecipando già nel 1906 all’expo di Milano dove fu premiato con la medaglia d’oro e d’argento.

L’interconnessione tra politica, cultura, arti professionali e agricoltura, unita a radici sempre forti con Ruoti e con la sua famiglia, che rappresentano in modo esemplare e virtuoso il personaggio Rocco Buccico, al quale fu riconosciuta la Croce di Cavaliere del Lavoro.

E tale intensa attività di Rocco Buccico, persona dedita al lavoro ed alla professione, viene anche rappresentata in alcuni quadri dove sono raffigurati proprio i documenti originali a firma di Re Vittorio Emanuele III e del Ministro Francesco Saverio Nitti.

Con questa mostra abbiamo un angolo visuale di un Rocco Buccico giovane, che si intrattiene con la famiglia nella quotidianità, un professionista, un grande agronomo intento a bonificare i laghi di Monticchio, ritratto anche in alcune foto con un altri grandi personaggi dell’epoca.

E proprio dalle nostre radici, dal grande impegno umano e professionale di Rocco Buccico, ognuno di noi deve trarre insegnamento al fine di trasmettere alle nuove generazioni un forte senso della comunità”.

Ecco la locandina della mostra.