Ruoti: partecipato e sentito il primo Consiglio comunale dei ragazzi! I dettagli

A Ruoti, nella giornata di ieri, si è svolto il primo Consiglio comunale dei ragazzi alla presenza del Sindaco Avv. Franco Gentilesca, degli assessori e dei consiglieri comunali ‘grandi’.

Un consiglio partecipato e sentito anche dalla cittadinanza che ha vissuto un momento di formazione e di democrazia dove i ragazzi, guidati dal loro sindaco Cristina Scavone, hanno portato all’attenzione del Sindaco Gentilesca e di tutto il consesso, una serie di questioni legate alla comunità scolastica e più in generale cittadina.

Per quanto possibile il Sindaco Gentilesca ha provato a spiegare e dare delle delucidazioni sui temi ma soprattutto sul funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi il quale deve essere motivo di incontro tra le proposte e l’amministrazione per migliorare la qualità della vita ma soprattutto deve essere un momento civico di formazione personale che i ragazzi devono poter sfruttare in totale autonomia lontani da indicazioni terze.

E’ stato un bell’esempio di democrazia dove tutti i punti sono stati approvati all’unanimità.a

