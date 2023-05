L’Academy Basket Potenza torna al PalaPergola per sfidare lo Sporting Portici! In bocca al lupo

Dopo aver inaugurato la serie con la vittoria nella gara 1 di domenica, l’Academy Basket Potenza domani torna nuovamente sul parquet amico del PalaPergola per sfidare lo Sporting Portici nel secondo atto del turno unico di playoff con in palio un posto nella prossima C unica.

I potentini hanno rispettato il pronostico portandosi sull’1-0 grazie ad una buona prestazione collettiva, che ha permesso a coach Bochicchio di ruotare i suoi uomini – tutti a segno – ricevendone una positiva risposta sul campo, sfociata in una partita da appena 59 punti subiti.ù

Lecito aspettarsi una prova d’orgoglio soprattutto dal bomber Vecchione, tenuto ad appena otto punti in gara 1, e continuare a presidiare l’area dai rimbalzi offensivi dello Sporting, la chiave che – insieme a qualche canestro in contropiede – ha tenuto in partita la giovane squadra ospite almeno per i primi venti minuti.

In questa direzione si è concentrato il lavoro in palestra di inizio settimana, nella consapevolezza di ripartire da 0-0 e dover mantenere alta l’attenzione e voler portare a casa anche la gara 2 di domani.

Conferma il playmaker dell’Academy Vincent Naddeo:

“In una serie playoff, gara 2 è sempre quella più complessa da affrontare per la squadra di casa.

Per questo, nonostante la vittoria nella prima partita, dobbiamo restare concentrati e partire determinati già dalla palla a due.

La difesa deve continuare ad essere il nostro punto di forza, anche per dare energia alla fase offensiva: abbiamo tenuto Portici sotto i 60 punti e questo ha rappresentato un fattore.

Inoltre sarà importante costruire tiri puliti e ad alta percentuale per costringere gli avversari a rincorrerci.

Sarà una partita determinante per conquistare il salto di categoria, ma sappiamo che avremo vicino, come al solito, il nostro pubblico che non ha mai fatto mancare tifo e calore”.

Palla a due al PalaPergola alle ore 20.00 con ingresso gratuito: arbitreranno l’incontro i signori Petruzziello di Avellino e Sacco di Salerno.a

