Ruoti: proclamato il neoconsiglio comunale dei ragazzi! Auguri di buon lavoro ai giovani allievi che hanno dimostrato serietà e fierezza

È stata una mattinata molto significativa per i nostri piccoli cittadini che fin dalla tenera età devono essere educati alla cittadinanza attiva attraverso il rispetto delle regole e alla partecipazione corresponsabile, solo così noi adulti possiamo continuare a credere nel futuro di una società sana”.

E’ quanto ha detto il sindaco Franco Gentilesca durante i lavori per l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi presso l’istituzione scolastica “M. Carlucci” di Ruoti nella mattinata del 6 Dicembre.

E i giovani allievi hanno dimostrato serietà e fierezza svolgendo, guidati dalle loro insegnanti, tutto l’iter per arrivare festosi alla proclamazione del neoconsiglio comunale dei ragazzi (che resterà in carica per due anni) con tanto di applausi festosi.

Da subito il saluto della neo Sindaca Cristina Scavone che ha dimostrato quella maturità e serietà che si traduce nel rispetto e nella collaborazione:

“Spero di saper ascoltare tutte le richieste –ha detto commossa davanti al Primo cittadino e alla sua comunità scolastica-, e realizzare quanto promesso nella campagna elettorale, come pure cercherò di realizzare le proposte degli altri candidati sindaci”.

L’amministrazione comunale si congratula con la neo sindaca dei ragazzi, con l’intero Consiglio e con la scolaresca tutta, augurando buon lavoro!

Di seguito le liste e i nominativi degli eletti:

Lista n. 1 (vincitrice) – Sindaca: Cristina Scavone

I consiglieri: Nicole Mariano, Katrin Potenza, Antonio e Anita De Carlo, Martina Corvino e Iris Errichetti.

Lista n. 3 – Candidato sindaco, Donato Nardiello

Consiglieri: Giuseppe Acquavia e Melissa Nardiello

Lista n. 3 – Candidato sindaco, Vincenzo Mancino

Consiglieri: Miriam Gilio e Fabiano De Carlo.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)