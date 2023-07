Salvini: “Valutiamo sospensione o revoca della patente per chi abbandona gli animali”. Ecco i dettagli

Stretta del governo sull’abbandono degli animali.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo in question time in merito alle misure per favorire l’accessibilità degli animali di affezione alle spiagge e al trasporto aereo, ha affermato:

“Per dissuadere qualche incivile da gesti di abbandono e di morte, nel disegno di legge sulla sicurezza stradale in arrivo in discussione al Parlamento stiamo valutando modifiche al fine di inasprire le sanzioni per chi abbandona un animale domestico su strada, arrivando fino alla revoca e alla sospensione della patente.

Oltre a essere un atto di assoluta barbarie e inciviltà l’abbandono degli animali rischia di mettere anche a repentaglio l’incolumità di coloro che viaggiano, quindi sospensione o addirittura revoca della patente a chi abbandona in strada.

Spero serva a far capire che deve essere vacanza per tutti.

Farò opera di sensibilizzazione nei confronti di Anci affinché tutti i Comuni possano garantire l’accesso agli animali domestici nelle spiagge.

Mi farò carico di sensibilizzare, tramite Enac, le compagnie aree affinché garantiscano un trasporto civile degli animali sugli aerei“.a

