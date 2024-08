San Martino d’Agri pronto a festeggiare il patrono San Lorenzo Martire. Ecco gli eventi in programma

Nella splendida cornice del borgo medievale il 10 e 11 Agosto San Martino d’Agri apre ancora una volta le porte all’arte con la manifestazione “VICOLI IN ARTE “.

L’evento culturale rientra nell’ampio progetto “UN PAESE A REGOLA D’ARTE” avviato dall’Associazione Culturale Vincenzo Marinelli sin dall’anno 2016 e che ha visto nel corso degli anni la partecipazione di numerosi artisti di livello internazionale.

Decine di artisti: pittori, scultori, musicisti, fotografi, artigiani, scrittori, coordinati da Domenico DRAGONETTI, saranno ospitati ed animeranno il borgo per 2 giorni, allestendo mostre, spettacoli musicali e di animazione, laboratori, realizzando opere in Plein Air, sempre interagendo con gli abitanti locali. Seppur breve sarà una vera residenza di artisti.

Saranno presentati da “U BBANNËTŌRË” (Rino Locantore) ed accolti dalla popolazione sin dalla mattinata del 10 agosto.

La sera del 10 agosto ritorna “Note” di San Lorenzo, evento culturale arrivato alla VIII^ edizione.

Alle ore 18:30 si terrà la processione che, attraverso i vicoli del centro storico, porterà la statua del Santo sul sagrato dell’antica chiesa di San Lorenzo nella Chiesa Madre ove avrà luogo la celebrazione della Santa Messa in onore di San Lorenzo Martire, patrono della comunità di San Martino d’Agri.

In largo San Lorenzo, dopo i saluti istituzionali del sindaco di San Martino d’Agri Mario A. Imperatrice, del Parroco Don Antonio CAPUTO e del presidente dell’Ass. Culturale V. Marinelli Giuseppe CONTE, avrà luogo il CONVEGNO: “UN PAESE A REGOLA D’ARTE”.

Sono previste relazioni della Prof.ssa Milena FERRANDINA e del Dott. Michele SAPONARO che tratteranno il tema della valorizzazione del patrimonio storico-artistico Sammartinese e delle opportunità di sviluppo che lo stesso potrà offrire.

Seguirà la presentazione del libro di Enza BERADONE: OLTRE ME STESSA, vincitrice del premio Letterario internazionale “Emily Dickinson”.

L’autrice, orgogliosa delle sue origini sammartinesi, dialogherà con gli spettatori presenti.

Al termine e’ previsto un momento di convivialità che vedrà coinvolti tutti i presenti: artisti, relatori, pubblico, organizzatori.

Immancabile, nella notte più stellata dell’anno, il concerto sotto le stelle di San Lorenzo, a cura del “Duo Harmony” di Giovanna BENEDETTO (armonica), Rosanna VITACCA (violoncello) a cui seguiranno i racconti di Rino LOCANTORE mentre il pubblico potrà ammirare le stelle cadenti.

L’11 agosto sin dalla mattinata e fino a tarda notte gli artisti continueranno nelle loro attività lungo i vicoli del centro storico.

Alle ore 18 è prevista la presentazione del libro di Michelangelo D’AURIA: I COLORI DELL’ANIMA E ALTRE SFUMATURE, accompagnato dal suono del violoncello e stimolato dalle domande di Tosca Olivelli.

Al termine si terrà un’asta di opere d’arte tenuta dal gallerista Enzo FERRARA, e parte del ricavato andrà per il restauro di opere del pittore Vincenzo MARINELLI conservate nella Casa della Cultura dell’Associazione Culturale.

Concluderà la serata un concerto di musica Jazz del: Come Back Quartet (Rosaria Bisignano –voce- Olindo Linguerri – batteria- Alberto De Michele – chitarra- Donato Cillis – tastiere-) – Feat Alex Sabina – sax-

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Vincenzo Marinelli, in collaborazione con la Parrocchia San Lorenzo Martiree con il patrocinio del Comune di San Martino d’Agri, è diventato un appuntamento fisso nell’estate sammartinese e lucana.

A far da cornice alla manifestazione sarà, come da consuetudine, il centro storico e in particolare il Largo San Lorenzo, terrazza panoramica, un tempo sagrato della Chiesa Matrice intitolata a San Lorenzo Martire, da cui si gode una splendida vista sul borgo medievale di San Martino d’Agri e sul paesaggio che lo circonda.