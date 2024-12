Sarconi, Greco premiata per il suo impegno nella promozione del cinema d’autore del mondo. Complimenti

A chiusura della quindicesima edizione della rassegna “Frammenti autoriali”, nella Biblioteca “N.Ramagli” di Sarconi il direttore del Festival Internazionale Marateale Nicola Timpone ha consegnato ad Alessandra Greco, presidente della locale Associazione Culturale Ca.tali.te il “Premio Autunnale Matareale 2024” per “la meritoria azione che la succitata associazione ha svolto nel promuovere il nuovo cinema d’autore del mondo“.

Alessandra Greco ha detto:

“Siamo contenti per questo riconoscimento ed esprimiamo tutta la nostra gratitudine al Festival Marateale, al Gal La Cittadella del Sapere e a Mimmo Mastrangelo, curatore delle proposte di Frammenti Autoriali, per aver voluto accendere lo schermo della nostra biblioteca con film, storie toccanti che, tra altro, hanno aperto una finestra su delicate questioni del nostro tempo“.

Nicola Timpone ha tenuto a ricordare come la crescita del Festival Marateale si misura anche con i contenitori, le proiezioni, gli incontri che nel corso dell’anno vengono proposti nei piccoli centri lucani.

Timpone aggiunge:

“Penso che il cinema possa sempre essere una delle vie possibili per aiutare a migliorare le nostre piccole comunità, inoltre, tengo a puntualizzare che, spesso, i film inseriti nel programma di “Frammenti autoriali” sono opere del tutto inedite al pubblico in quanto non hanno circuitato prima su schermi più importanti”.