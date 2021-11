Scuole in Basilicata, bellissima notizia: fondi in arrivo! I dettagli

“Una bellissima notizia per il Sud e la Basilicata: con i bandi per la costruzione di nuovi asili, scuole, mense e palestre, anche in Basilicata i Comuni potranno finalmente colmare un gap storico.

Come abbiamo scritto nel piano strategico regionale, se in Italia ci sono 24 posti asili-nido ogni 100 bambini con meno di 3 anni, in Basilicata ci sono solo 14 posti.

Con questi bandi, abbiamo un altro strumento molto importante anche per contrastare lo spopolamento, dare un sostegno alle famiglie e soprattutto alle donne.

Non possiamo che ringraziare il governo per questo grande segnale di attenzione al Sud.

I Comuni saranno i soggetti attuatori: per i nostri territori e per tutta la Basilicata si tratta di un’opportunità storica.

Infine, è anche molto importante vedere percentuali nelle assegnazioni delle risorse che premiano il Sud proprio sulle questioni dove vi è maggiore distanza rispetto alle Regioni del Nord, penso agli asili nido, ma anche a mense, tempo pieno e palestre.

Arrivano 2,6 miliardi per il Sud: un treno che non possiamo perdere”.

Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)