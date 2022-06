“Ferma restando l’assoluta priorità dell’acqua potabile per tutti i cittadini, come previsto dalla normativa, in caso di scarsità del bene acqua sono pronto a firmare un provvedimento per dare le nostre risorse irrigue in maniera privilegiata alle imprese agricole lucane rispetto a quelle di altre regioni.

La risorsa idrica della Basilicata è un bene vitale dei lucani”.

È quanto ha dichiarato il Governatore Vito Bardi.a

