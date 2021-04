Stellantis: polo industriale di Melfi fiore all’occhiello dell’attività produttiva lucana. Anche questo Comune difende i lavoratori

Anche il Sindaco di Ruoti (PZ) Anna Maria Scalise era presente ieri al Consiglio aperto voluto fortemente dal Sindaco Livio Valvano del Comune di Melfi aperto a tutte le Amministrazioni Comunali della Regione Basilicata sulla questione Stellantis ed in vista dell’incontro previsto per domani 15 aprile a Torino.

Oltre ai Primi Cittadini lucani presenti nell’incontro tenutosi online anche gli Assessori Regionali Francesco Cupparo e Donatella Merra, i Consiglieri Regionali Mario Polese, Roberto Cifarelli e Marcello Pittella, i Parlamentari Pasquale Pepe, Vito De Filippo e Salvatore Margiotta e tutte le sigle Sindacali.

All’unanimità si è asserito che il polo industriale di Melfi è il fiore all’occhiello dell’attività produttiva lucana e importante per le regioni limitrofe e l’Italia intera, motivo per cui lo stabilimento va assolutamente tutelato e supportato con misure ben precise. Fare rete è fondamentale per la risoluzione, la programmazione e la condivisione di obiettivi per la nostra regione. I Sindaci intendono sostenere ogni azione atta a preservare il sacrificio dei lavoratori che dal 1994 si recano giornalmente a Melfi da ogni paese della Basilicata.a

