Su Potenza pioggia e temporali in arrivo! Ecco le previsioni meteo

La fase di tempo stabile e rovente sta per giungere al capolinea.

Nella prima parte di questa settimana, infatti, la discesa di una saccatura da Nord porterà un peggioramento del tempo con primi fenomeni sul finir di lunedì tra Campania, Lucania e Molise nonchè rovesci e temporali più diffusi Martedì.

Anche tra Mercoledì e Giovedì il sole si alternerà ad annuvolamenti che nel corso del pomeriggio potrebbero dar luogo a locali rovesci e temporali, specie sui settori interni.

Quindi che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 2 Luglio, avremo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio.

Schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 18°C.

Mercoledì 3 Luglio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 18°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.