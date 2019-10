Su Potenza sole e temperature sopra la norma: ecco le ultime previsioni

Siamo a fine Ottobre eppure le temperature registrate risultano ancora più alte della media del periodo.

In molti si chiedono quando arriveranno i primi freddi più intensi e quando finirà questo caldo anomalo.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi ci aspetta bel tempo per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata sarà di 22°C e la minima di 11°C.

Per la giornata di domani, pare che il sole si alzerà splendente.

Ancora buone le temperature: la massima registrata sembra sarà di 22°C e la minima di 11°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.