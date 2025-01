Superbonus: in arrivo le lettere dell’Agenzia delle Entrate per chi ne ha usufruito. I dettagli

L’Agenzia delle Entrate si prepara a lanciare una campagna per aggiornare le rendite catastali degli immobili ristrutturati grazie al Superbonus.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, l’iniziativa mira a verificare la corretta dichiarazione catastale da parte dei contribuenti che hanno usufruito del beneficio fiscale, con l’invio di lettere che inviteranno a regolarizzare eventuali omissioni.

Spiega today che “l’intervento riguarda circa 500mila immobili interessati dai lavori incentivati dal Superbonus.

In particolare, il focus sarà sugli immobili per i quali è stata ceduta la detrazione fiscale, ma non è stata presentata la necessaria variazione catastale.

Ernesto Maria Ruffini, direttore uscente dell’Agenzia delle Entrate, ha anticipato l’iniziativa nella sua relazione di fine anno, sottolineando che nel 2025 sarà avviata una “campagna di compliance relativa al Superbonus”.

Non rappresenta comunque un controllo fiscale formale, bensì un invito a chiarire la propria posizione.

L’obiettivo è spingere i contribuenti a regolarizzare eventuali anomalie in modo spontaneo, senza incorrere in sanzioni più gravi.

Le lettere saranno inviate dopo un approfondito incrocio dei dati a disposizione dell’Agenzia.

In particolare, saranno confrontate le comunicazioni relative alle opzioni del Superbonus (interventi su efficienza energetica, rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica) con la banca dati catastale.

L’attenzione si concentrerà sugli immobili per i quali non risulta essere stata presentata la dichiarazione di variazione catastale, ove prevista.

Ruffini ha ribadito che questa iniziativa rientra nelle attività ordinarie di verifica e controllo per l’aggiornamento della banca dati catastale.

La campagna, secondo il direttore, servirà a migliorare la trasparenza e a garantire un utilizzo corretto delle risorse pubbliche destinate agli incentivi edilizi.

La campagna di compliance rappresenta un ulteriore passo nel monitoraggio degli incentivi fiscali come il Superbonus, con l’obiettivo di allineare le informazioni catastali agli interventi effettuati.

Per i contribuenti interessati, l’invito è a verificare la propria posizione e a regolarizzarla in caso di eventuali omissioni, rispondendo prontamente alle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate”.