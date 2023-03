Tito ricorda le tante figure di queste donne vissute nel nostro passato, colmando le lacune di un ingiusto “vuoto di memoria”. Ecco l’iniziativa in programma

Il Comune di Tito, in qualità di Città che legge, in collaborazione con il Patto per la lettura, l’Associazione Ricrea e Sotto il Castello – Tito e, ha aderito alla terza edizione del Festival “L’Italia delle donne- una storia da leggere”, nato sotto l’auspicio del Centro per il libro e la lettura.ù

Il festival, il cui tema di quest’anno è “Donne, Politica e Istituzioni”, si propone di sottrarre all’invisibilità, divulgare e radicare nei territori, le tante figure di donne vissute nel nostro passato, cancellandone l’assenza e colmando le lacune di un ingiusto “vuoto di memoria”, tentando il recupero non solo di nomi, ma di personalità versatili: volti e storie nei più diversi luoghi segnati dalla loro presenza.

L’appuntamento è per Sabato 25 Marzo 2023 con un’iniziativa dedicata a Francesca Cafarelli De Carolis, di cui nei prossimi giorni verranno svelati i dettagli.

Il Festival è stato presentato nella giornata del 7 Marzo, in conferenza stampa, presso la Camera dei Deputati.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)