Tragico incidente sul lavoro nel potentino: “Si attenda l’esito delle indagini della magistratura”. Queste le ultime notizie

Confapi Potenza esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Cataldo Viscardi, di soli 45 anni, avvenuta nella giornata di ieri a causa di un incidente sul lavoro in una cava in contrada Pozzi nel comune di Brienza, a seguito del ribaltamento del camion sul quale lavorava e che – stando alle prime ricostruzioni, in una dinamica tutta ancora da accertare – lo avrebbe visto cadere da un’altezza di diversi metri.

Afferma la Confapi Potenza:

“La perdita di una vita umana è di per sé una cosa tragica ancor più se persa sul luogo di lavoro.

Siamo vicini alla famiglia del giovane operaio così come comprendiamo lo sgomento e la tristezza dei titolari dell’azienda che nel corso della loro attività, lunga ormai oltre cinquant’anni, non hanno mai registrato incidenti gravi nel loro sito produttivo.

Quello che invece fatichiamo a comprendere è come in una vicenda così tragica che vede giustamente la magistratura lavorare per far luce sulle cause dell’incidente, dovendo attendere l’esito delle indagini, prima cosa tra tutte l’esito dell’autopsia disposta dal magistrato e prima pertanto che si possa arrivare ad alcuna conclusione, si possa velatamente far passare il messaggio che la colpa dell’accaduto debba attribuirsi ad un’inadempienza o carenza nella sicurezza sul luogo di lavoro da parte dell’impresa.

Insieme alle nostre imprese associate siamo stati sempre sensibili all’implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro e, ovviamente, disponibili al confronto con le istituzioni e le organizzazioni sindacali, al tavolo dell’Osservatorio provinciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con la certezza che non sono mai troppi gli sforzi e gli investimenti volti a rafforzare la cultura della sicurezza e ad evitare, quanto più possibile, queste immani tragedie”.a

