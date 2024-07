Treno fermo sulla Potenza-Taranto: chiarisce la situazione Ferrovie dello Stato

Problemi questa mattina sulla Linea Potenza-Taranto, con partenza alle 8:00 dal capoluogo.

Questa mattina, a differenza delle precedenti, dalla stazione Centrale di Potenza è partito un solo vagone più l’autobus sostitutivo.

Questo vagone, come testimoniano i passeggeri, quando è arrivato allo scalo di Albano, si è fermato ed a bordo sono salite altre 20 persone tra cui 15 ragazzi, tutti rimasti in piedi.

Allo scalo di Grassano sono poi saliti altri passeggeri ma il mezzo era già pieno.

Il vagone tra Grassano e Salandra si è fermato per problemi tecnici e i viaggiatori sono rimasti in attesa dei soccorsi.

Risponde alle denunce dei viaggiatori l’addetto stampa per la Basilicata del gruppo Ferrovie dello Stato:

“Il treno R23711 Potenza-Taranto è fermo in linea tra Grassano e Salandra per perdita d’aria.

È stato richiesto il soccorso, partito da Taranto 30 minuti fa, traccia pronta, impiegherà circa altri 30 minuti per raggiungere il treno in linea dove, in ogni caso, l’aria condizionata sta funzionando.

Il treno di soccorso sarà a Salandra alle 11.15.

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla linea Potenza – Metaponto (richiesta soccorso Regionale 23711 fra Grassano e Salandra):

ore 11.30 giunti sul posto volontari di Protezione Civile con fornitura di acqua da distribuire.