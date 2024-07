Trofeo Città di Paterno: ci siamo quasi! Cresce l’attesa per la 18esima edizione. I dettagli

Per domenica 7 luglio, il circuito X-Country propone all’attenzione un altro appuntamento in Basilicata: anche quest’anno non si può mancare a Paterno in occasione del Trofeo Mtb Città di Paterno che rappresenta la conclusione di un’intensa attività di lavoro profusa in questi ultimi giorni dagli organizzatori della Loco Bikers.

Al momento sono una sessantina i partecipanti di questa gara giunta alla 18°edizione dove la mountain bike cross country la farà da padrona con l’assegnazione dei titoli regionali FCI Basilicata solo per le categorie under 23, élite e amatori.

Il ritrovo è fissato alle 14:00 in piazza Autonomia presso i locali di Braci e Calici.

Alle 16:30 via alla gara che si snoda su un percorso di 6 chilometri che prevede dure salite e single-track impegnativi con passaggio nel centro storico, nelle colline adiacenti e lungo il fiume Agri.

I LEADER DEL CIRCUITO X-COUNTRY DOPO CINQUE PROVE (SOLO AGONISTI)

Esordienti uomini primo anno: Michele Giampietro (Team Bykers Viggiano)

Esordienti uomini secondo anno: Christian Santaniello (Federal Team Bike)

Esordienti donne: Margherita Graziano (Federal Team Bike)

Allievi uomini primo anno: Giovanni Russo (Federal Team Bike)

Allievi uomini secondo anno: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)

Allieve donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)

Juniores: Andrea Ruggiero (Federal Team Bike)

Under 23: Gabriele Sarro (Asd Belvedere Ciclone)

Elite: Domenico Chiarelli (Ciclo Team Valnoce)

CLASSIFICA PER SOCIETA’ CIRCUITO X-COUNTRY

1° Federal Team Bike 1602 punti

2° Team Bykers Viggiano 1235

3° Bike&Sport Team 947

4° Asd Belvedere Ciclone 869

5° Team Over the Top Bike 624