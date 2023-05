Tutto pronto a Pignola per i festeggiamenti della Protettrice Maria Ss. degli Angeli! Ecco il programma

Tutto pronto a Pignola per i festeggiamenti della Protettrice Maria Ss. degli Angeli.

L’omonimo comitato composto da 31 giovanissimi pignolesi ha presentato i 6 giorni, pieni di tradizione, fede e divertimento.

Sabato 20 e 27 maggio con “Le notti della Uglia”, un baldacchino di legno e stoffa (completamente rifatto quest’anno) verrà portato a spalla da grandi e piccoli che balleranno a ritmo di musica popolare e marce brillanti.

Durante le serate ci saranno stand enogastronomici vicino le cosiddette “fanoie” ossia fuochi di ginestre rionali, e al termine di ognuno di essi la “Uglia” attraverserà le fiamme sconfiggendo il male.

Giovedì 25 ci sarà il concerto di Franco Ricciardi, con il suo tour internazionale 2023 “je”.

Venerdì 26 “Mezzanotte pignolese”, una serata pazzesca con cover band musica italiana, spettacolo cabaret del Trio la Ricotta, Dj set, stand enogastronomici, animazioni per i bimbi e tante altre sorprese.

Il cuore dei festeggiamenti è nella terza e la quarta Domenica di Maggio.

Il 21 Maggio, infatti, la statua di Maria Ss. degli Angeli ritornerà in paese con una bellissima processione che partirà dal santuario di Pantano in mattinata, mentre il 28 maggio si concluderanno i festeggiamenti con una processione per le vie del borgo la mattina e la caratteristica e commovente intronizzazione di Maria Ss. degli Angeli in Chiesa Madre la sera.

Come sempre non mancheranno fuochi pirotecnici e bande blasonate.

Nel frattempo Santa Maria degli Angeli verrà celebrata anche a New York il 7 maggio, festa organizzata da famiglie di emigrati pignolesi che posseggono una copia dell’immagine della Patrona di Pignola.

Per tutte le info basta seguire le pagine social ‘Comitatofestapignola2023’.

