Dal Comune di Satriano di Lucania sostegno alle persone con sclerosi multipla! I dettagli

Sabato 6 maggio, il Sindaco di Satriano di Lucania Umberto Vita, sottoscriverà la Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla, durante il pomeriggio di sensibilizzazione organizzato, a partire dalle 17:00 presso l’aula Consiliare del Comune, dalla sezione di Potenza dell’AISM.

Spiega il Primo cittadino:

“Le persone che soffrono di sclerosi multipla come le altre persone con patologie, devono essere il fulcro dell’attenzione pubblica e l’aiuto delle associazioni è cruciale.

Con la firma della Carta dei diritti delle persone con SM, perciò, il Comune di Satriano di Lucania ribadisce il suo sostegno al fianco di associazioni come Aism, in prima linea per far valere i diritti dei cittadini che necessitano di maggiore tutela e sostegno”.

La Carta, approvata da AISM, definisce in modo puntuale i diritti principali di chi è affetto da tale malattia neurovegetativa, quali il diritto alla salute, alla ricerca, all’autodeterminazione, all’inclusione, al lavoro, all’informazione, alla partecipazione attiva.

Continua il Sindaco:

“Sottoscrivere la Carta dei Diritti è un passaggio importante, poiché essa rappresenta uno strumento utile per chi soffre di sclerosi di multipla di acquisire consapevolezza dei propri diritti e mettere in atto le strategie più efficaci per raggiungere una vita migliore e sempre più vicina alla normalità“.

Nel corso dell’incontro a Satriano, la Vice Presidente della sezione di Potenza dell’AISM, Eva Laforge, presenterà l’associazione e la Carta dei Diritti e i volontari proveranno a far comprendere come si sente una persona con sclerosi multipla attraverso il laboratorio esperienziale “Senti come Mi sento” che simula, tramite l’utilizzo di oggetti comuni, ausili medicali, strumenti per fare esercizio fisico, i sintomi più comuni della malattia.

In questo modo anche chi non sa cos’è la sclerosi multipla, o chi la conosce ma non ne è colpito, potrà provare anche solo per qualche minuto cosa prova una persona che quotidianamente deve confrontarsi con sintomi come disturbi visivi, di sensibilità e di equilibrio.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)