“Un imprenditore, un uomo di sport, un potentino vero”: in ricordo di Zafarone ecco le parole del Sindaco e dell’Assessore Blasi

“Un imprenditore, un uomo di sport, un potentino vero” così definiscono Rocco Zafarone, il Sindaco di Potenza Mario Guarente e l’assessore allo Sport Gianmarco Blasi, esprimendo la loro vicinanza alla famiglia all’indomani della dipartita del conosciuto e stimato ex dirigente della squadra di calcio del capoluogo.

Proseguono Guarente e Blasi:

“Una persona impegnata nel sociale, sempre sensibile alle iniziative culturali cittadine e un grande lavoratore che tanto ha dato e tanto ha significato per la nostra comunità, portando avanti un’impresa storica, rappresentando un punto di riferimento per le Istituzioni e per le famiglie di quanti con lui hanno lavorato per decenni.

Il nostro grazie a lui e a tutta la sua famiglia, impegnata anche nel dare seguito alla preziosa eredità ricevuta, certi che esempi come quelli di Rocco Zafarone rappresentino una grande ricchezza per tutti noi”.

