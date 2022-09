Vietri di Potenza: un milione di euro per questi 3 importanti progetti! Ecco le foto

A seguito dello scorrimento delle graduatorie del Ministero dell’Interno il Comune di Vietri di Potenza è risultato assegnatario di UN MILIONE di euro per tre importanti progettazioni che riguarderanno lo sviluppo del territorio anche a fini turistici:

Porta della Lucania;

Centro Storico;

Riqualificazione a fini turistici dell’area di Mosileo, Viale Tracciolino.

Ad annunciarlo il Sindaco, Christian Giordano, che spiega:

“Proseguono inoltre i lavori di messa in sicurezza degli argini del fiume Melandro in località Cialapat di Vietri di Potenza (intervento di € 350.000,00).

Sono iniziati anche i primi lavori di urbanizzazione di via Pietre Saracene, via San Gerardo, via Peschiera e via Lucania che prevedono il potenziamento della pubblica illuminazione“.

Ecco le foto.

