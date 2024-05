32 anni fa le stragi di Capaci e Via d’Amelio: a Potenza vola alto il ricordo delle vittime di mafia

In ricordo del 32° anniversario delle stragi di mafia avvenute nel 1992 a Capaci e via D’Amelio a Palermo, il Segretario Provinciale Teodoro Michele Gallucci unitamente alla Segreteria Provinciale del SAP di Potenza, ha deposto una corona d’alloro in Questura in ricordo di quanti hanno sacrificato la loro vita nell’adempimento del dovere, per la tutela della legalità e della libertà.

La cerimonia si è svolta alla presenza di S.E. il Prefetto di Potenza dott. Michele Campanaro, del sig. Questore Giuseppe Ferrari e del sig. Sindaco Mario Guarente.

Nell’occasione sono intervenuti anche i dirigenti nazionali del S.A.P., Francesco Pulli, Giovanni Iacoi e l’ANPS di Potenza.

Da trentadue anni la manifestazione del Memorial Day si svolge in tutte le città d’Italia perché è necessario ricordare chi non c’è più, è necessario ricordare per non dimenticare, è necessario ricordare per non vanificare l’opera, i comportamenti e le condotte di tanti Servitori dello Stato che hanno dedicato e sacrificato la propria vita per il bene della sicurezza, della legalità e della democrazia del nostro paese.