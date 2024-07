Bradanica: programmati investimenti per circa 17 milioni di euro. Gli interventi previsti

Per il potenziamento della strada statale 655 “Bradanica” Anas ha programmato investimenti per circa 17 milioni di euro relativi ad interventi di manutenzione; l’importante arteria stradale rappresenta il collegamento diretto tra Matera e Foggia ed è caratterizzata da notevoli flussi di transito, anche pensante, con un incremento di questi, in particolare, negli ultimi anni.

Nel dettaglio, Anas ha in fase di attivazione, con avvio previsto entro l’anno, due interventi di nuova pavimentazione da San Nicola di Melfi verso Matera (in tratti saltuari dal km 40 circa al km 132), per un investimento complessivo di oltre 1,4 milioni di euro e da San Nicola di Melfi allo svincolo di Palazzo San Gervasio, (in tratti saltuari dal km 40 circa al km 82), per un investimento complessivo di circa 3,4 milioni di euro.

A questi si somma un altro intervento di nuova pavimentazione – da San Nicola di Melfi verso Matera, in tratti saltuari – ad oggi in fase di progettazione, per circa 1,7 milioni di euro.

Fissato entro l’anno anche l’avvio degli interventi di manutenzione per i viadotti ‘Leonessa’ in zona San Nicola di Melfi – km 41 circa – per un investimento complessivo di circa 6,3 milioni di euro; in avanzata fase di progettazione anche un’ulteriore lavorazione relativa alle sottostrutture dei due viadotti, per 1,5 milioni di euro.

Infine in progettazione anche un intervento per l’installazione di nuove barriere di sicurezza – primo stralcio previsto dallo svincolo di Palazzo San Gervasio verso Matera, in tratti saltuari – per un investimento di 2,3 milioni di euro e previste ulteriori attività di manutenzione a servizio di alcune gallerie.